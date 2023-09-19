В Ереване требуют отставки Пашиняна (видео)

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На фоне обострения в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, участники требуют его отставки. Об этом пишет Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Сообщается, что протестующие проспект Тиграна Меца в столице Армении. Также митинг проходит возле здания правительства.

Собравшиеся участники протестов обвиняют Пашиняна в предательстве. Они перекрыли все въезды на площадь Республики в столице, движение там остановлено, прилегающие улицы заблокированы.