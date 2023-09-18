Женщина в Узбекистане перевозила в легковом авто 25 детей (видео)

В пресс-службе УБДД УВД Бухарской области опубликовано информационное сообщение.
Сотрудники ДПС выполняли свои служебные обязанности в Гиждуванском районе Бухарской области. Ими был остановлен автомобиль Spark, за рулем которого находилась женщина.
Выяснилось, что она является воспитательницей одного из ближайших частных детских садов и она перевозит в своем автомобиле 25 детей.
Отмечается, что таким образом гражданка развозила детей по домам.
Плачущих от тесноты и духоты детсадовцев передали родителям.