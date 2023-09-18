Россия обвинила ЕС в возведении нового «железного занавеса»

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ЕС возводит в Европе новый «железный занавес». Об этом говорится в заявлении МИД России о «разъяснениях» Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз в ЕС товаров российского происхождения.

Отмечено, что Брюссель ограничивает возможности общения между людьми в Европе.

«Разъяснения» Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз в ЕС товаров российского происхождения – уже не первая антироссийская акция. Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти «разъяснения» по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз. Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней ЕС-овской верхушки возвести в Европе новый «железный занавес», максимально ограничив возможности общения между людьми.

Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. И хотя Еврокомиссия спешно удалила из публичного доступа свои первоначальные «разъяснения» по данному поводу, их последняя версия кардинально не меняет ни сути вопроса, ни задачи данной инициативы.

В столицах государств Евросоюза должны четко отдавать себе отчет, что «отсидеться за спиной» Брюсселя, прикрываясь столь откровенно растаптывающей права человека пресловутой ЕС-овской «солидарностью», здесь не удастся. Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги», – отмечается в заявлении МИД России.