В Киеве может пройти саммит глав МИД стран-членов ЕС

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Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

По данным трех разных источников издания, следующее заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, вероятнее всего, состоится в Киеве в начале октября.

Отмечается, что цель встречи состоит в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны.

Также на встрече хотят подвести итоги некоторых критических вопросов, как увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций, в частности, об их обходе Россией в высокотехнологичном секторе.