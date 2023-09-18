В Азербайджане могут быть обнаружены новые массовые захоронения

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Наши исследования показывают, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть обнаружены новые массовые захоронения.

Об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов на международной конференции «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести».

По его словам, массовое захоронение людей, убитых в результате пыток – это неуважение ко всем человеческим ценностям, общепринятым гуманитарным нормам:

«Сегодня на международном мероприятии с участием влиятельных лиц, государственных и общественных деятелей мы требуем от правительства Армении представить азербайджанской стороне информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, массовых захоронениях, а также минные карты. Проблема пропавших без вести – актуальная проблема не только для Азербайджана, но и для всего мира. Мы считаем, что ООН должна еще раз сосредоточиться на этой сфере и назначить Специального докладчика Организации по пропавшим без вести”.