В Азербайджане могут быть обнаружены новые массовые захоронения

Наши исследования показывают, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть обнаружены новые массовые захоронения.
Об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов на международной конференции «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести».
По его словам, массовое захоронение людей, убитых в результате пыток – это неуважение ко всем человеческим ценностям, общепринятым гуманитарным нормам:
«Сегодня на международном мероприятии с участием влиятельных лиц, государственных и общественных деятелей мы требуем от правительства Армении представить азербайджанской стороне информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, массовых захоронениях, а также минные карты. Проблема пропавших без вести – актуальная проблема не только для Азербайджана, но и для всего мира. Мы считаем, что ООН должна еще раз сосредоточиться на этой сфере и назначить Специального докладчика Организации по пропавшим без вести”.