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Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции (видео)

Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции (видео)

17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции в X (ранее Twitter).

Во время встречи Эрдоган рассказал Маску о достижениях Турции в области технологий и призвал его построить седьмой завод Tesla в республике. Он также заявил о возможности сотрудничества Турции со SpaceX в рамках реализации космической программы.

Кроме того, турецкий лидер пригласил Маска на фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Измире.

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