Пашинян рассказал о письме Путину

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В письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, изложена наша оценка ситуации, которая в течение этого года уже излагалась в ходе 7-8 телефонных разговоров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об этом в беседе с журналистами после голосования на выборах мэра Еревана.

«Содержание нашего публичного и рабочего общения мало чем отличается друг от друга. Для официальных писем существуют правила жанра. Все то, что мы говорим публично, мы также излагаем в рамках правил жанра официальных писем и говорим то же самое. Да, эта переписка секретная, эти письма не публикуются, но вы знаете их содержание», — приводит его слова news.am.