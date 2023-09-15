Охота на Илона Маска: кто победит космического «хулигана»?

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Правительство США, зависящее от возможностей технологического гения, сколотившего в соответствующей сфере миллиарды, стало вмешиваться в его бизнес и узрело в нем чуть ли не угрозу нацбезопасности Америки. Кто он – Илон Маск, какое отношение имеет к российско-украинской войне, и почему космические технологии необходимы суверенной стране?

Илон Маск – миллиардер, инженер, ученый – на устах у всех. Он самый богатый человек планеты. Его состояние оценивается почти в 300 млрд долларов США. Он основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter – его бизнес-список можно продолжить.

За что бы ни взялся Маск – во всем преуспел: в производстве электромобилей, в области солнечной энергии, продвижения искусственного интеллекта, нейротехнологий, строительства туннелей и т.д. Но главное – Маск владеет компанией SpaceX, производящей аэрокосмическую технику и оказывающей услуги космическому транспорту.

Все бы ничего – к миллиардерам в Америке привыкли, но только не тогда, когда они не послушны, и от них зависит, к примеру, ход российско-украинской войны – едва ли не больше, чем от правительства США, включая Пентагон, оказавшийся в технологическом смысле гораздо менее подкованным, чем «какой-то там миллиардер», услугами которого пользовалось как оборонное и иные ведомства США, так и отдельные сильные мира сего.

Так в чем провинился Маск, дело против которого начали стряпать в Сенате и Конгрессе США? Идею – надо думать, согласованную – подкинула сенатор-демократ, член комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен в связи с тем, что Маск, являющийся, напомним, главой частной космической компании SpaceX, не дал возможность украинским войскам использовать сеть спутниковой связи Starlink для атаки на российский военно-морской флот в Крыму. Собственно, до этого случая с Маском на украинском поле проблем поначалу не было – они появились позже.

Итак, Уоррен заявила (ее цитирует Bloomberg), что «Конгрессу необходимо расследовать (уже опосля – прим. автора), что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером».

Она также призвала Пентагон изучить его контракты со SpaceX, и была поддержана главой сенатского комитета по вооруженным силам, представителем демократов Джеком Ридом. Он выразил обеспокоенность создавшейся ситуацией, указав, что обычно спутники контролируют правительства, а решения по их работе принимают президенты.

Но тут стоит заметить, что, в таком случае, государство должно иметь независимые от частного капитала возможности контроля, тем более, если они влияют на внешнюю политику. А их, надо полагать – нет. Кроме того, указывать Маску, бизнес которого законен, давать доступ той или иной стране к Starlink, который, подчеркнем, правительство США не желало оплачивать, звучит несколько странно, если не сказать – не демократично.

Заметим также, что до поры – до времени, по данным The New York Times, Украина использовала 42 тыс. терминалов Starlink. И Маска, понятно, в пророссийской ориентации и пропаганде обвинить никто не мог. Но с эпизода отказа Украине началась «охота на ведьм».

Буквально на днях биограф миллиардера Уолтер Айзексон выпустил в свет книгу «Илон Маск», в которой приведено множество интересных фактов из его жизни и деятельности, позициях по тому или иному вопросу, и т.д. Словом, пересказать ее в деталях в данном формате – невозможно, поэтому ниже используем другой, более лаконичный источник, рассказавший «историю Маска».

Отметим лишь, что, как пишет Айзексон, Маск принял решение отключить связь Украине, когда ее подводные дроны приблизились к российским кораблям, и сделал он это из опасений, что Россия нанесет ответный удар ядерным оружием. В разговоре с биографом Маск пояснил, что Starlink «не был задуман для участия в войнах». Спутники, по его словам, выводили на орбиту, чтобы дать доступ к стриминговым сервисам, образовательным порталам, чтобы люди могли «совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками».

Так миллиардер, ученый, изобретатель, одержимый с детства космосом, невольно вмешался в российско-украинский конфликт. Haber7 (Турция) пишет, что читатели портала по-разному отреагировали на поступок Маска: у кого-то он вызвал восхищение, а у кого-то – явный страх. Приведем, вкратце, несколько мнений – в качестве пищи для размышлений: «Человек прав, зачем ему позволять использовать свою систему в военном конфликте и создавать себе проблемы?»; «Завтра этот человек начнет угрожать всем странам, и что тогда?»; «Правильно сделал»; «Ни для кого не секрет, что конфликт направляют и затягивают США… Россию заставляют применить ядерное оружие»; «… если нет специального программного обеспечения для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, то что мы будем делать, когда нас вот так отключат во время войны?»; «Этот человек очень опасен для мира»; «Интеллект – это искусство предвидения. К сожалению, Зеленский поставил мир на грань ядерной войны. Спасибо Илону Маску, гениальному человеку».

И далее: «Будущие войны будут вестись в космосе… Будут поражать или блокировать спутники… Будет использоваться климатическое, ядерное оружие… Суверенитет стран, отстающих в области космических технологий, будет находиться под серьезной угрозой…». И вот главные выводы: «Необходимо быть независимой, самодостаточной страной во всех сферах; … нам необходимо как можно скорее любой ценой отправить в космос собственные спутники. Ни одна технология, ни одно оружие или спутник, пока кнопка находится в чужих руках, не принесут пользы».

Тут на ум приходит визит в Россию председателя КНДР Ким Чен Ына, но об этом – позже.

Послушаем самого Маска, давшего интервью All–In Podcast (перевод ИноСМИ). Речь идет о том моменте, когда в Крыму Starlink был фактически отключен. Вот что он сказал: «… Причина, по которой это произошло, довольно интересная: США ввели против России санкции, под которые подпадал в том числе и Крым. И нам, по сути, нельзя было включать его в охват без одобрения со стороны правительства, а его у нас не было.

Без какого-либо предварительного предупреждения нам поступил срочный звонок от представителей украинского правительства с просьбой активировать спутник над Крымом. Причем, произошло это, в буквальном смысле, среди ночи. Мы ответили, мол, вы, вообще, о чем? Что за черт?

Впоследствии мы выяснили, что целью была атака на российский флот в Севастополе в стиле атаки на Перл-Харбор. То есть по факту нас попросили активно посодействовать серьезному акту агрессии. Знаете, мы, конечно, поддерживаем украинское правительство, но оно никоим образом не может принимать решения за американский народ или американские компании. Нет, так это не работает.

Должен сказать, что я не самый большой фанат президента Байдена, но в том случае, если бы он дал непосредственное указание включить спутник, я бы это сделал, потому что считаю президента главным ответственным исполнителем нашей страны, нравится мне это или нет. Я уважаю выбор других. И если бы я получил соответствующую директиву от президента — от американского, разумеется, — то без раздумий включил бы спутник. Но подобных указаний не поступало».

Интересно, знакомы ли Сенат и Конгресс США с такой коллизией, и если – да, по какой причине спрашивают не со своего президента, а возбуждают «дело Маска», которому американское правительство, не говоря уже об украинском, не желало платить.

«Маск, – пишет Ронан Фэрроу в статье для The New Yorker (перевод ИноСМИ), – … заставляет Пентагон плясать под свою дудку», и «американское правительство больше не может контролировать создателя Tesla. Наоборот, теперь Маск контролирует их, ведь Америка очень зависит от его разработок». И хоть Маск продемонстрировал безоговорочную поддержку украинских мотивов и ободряюще отреагировал на выложенные украинским министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым фотографии оборудования в полевых условиях, но по мере развития конфликта SpaceX начала идти на попятный. «Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине и финансировать существующие в течение неопределенного срока», — сообщил Пентагону директор по сбыту государственным организациям в сентябре прошлого года».

Маска также все больше беспокоил тот факт, пишет автор статьи, что его технологию использовали в боевых действиях. И напоминает, что «Вмешательство в судьбы наций олигархов и других заинтересованных в деньгах лиц не ново». Так, во время Первой мировой войны Джон Морган ссужал огромные суммы союзным державам; Рокфеллер-младший вложился в зарождающуюся Лигу Наций. Фонды инвестора Джорджа Сороса «Открытое общество» финансировали реформу гражданского общества в постсоветской Европе; а владелец сети казино Шелдон Адельсон в рамках поддержки Биньямина Нетаньяху финансировал правые СМИ Израиля.

Но все это, что называется – «не то». Поскольку «… влияние Маска куда наглее и экспансивнее. Существует мало прецедентов, когда гражданское лицо становилось арбитром в конфликте с такой степенью зависимости, в какую современная Америка впала от Маска в самых разных областях, начиная с энергетики и транспорта и заканчивая освоением космоса».

Причем, обратим внимание, что речь идет не о «каком-то Судане», а «властителе мира» – Соединенных Штатах Америки! И если верить автору статьи в вышеназванном издании, «В настоящее время SpaceX является единственным способом отправки экипажей НАСА в космос с территории США, и так будет еще как минимум год».

Ну и еще Маск «провинился» в том, что план правительства США по переходу на электромобили требует расширения доступа к зарядным станциям вдоль автомагистралей, а «это зависит от действий другого детища Маска, Tesla. Автопроизводитель так усеял страну фирменными зарядными станциями, что администрация Байдена ослабила первоначальное стремление к не понравившемуся Маску универсальному стандарту. Его станции имеют право на многомиллиардные субсидии при условии совместимости с другими стандартами».

Приводится зависимость от компаний Маска чиновников НАСА, министерств транспорта, обороны, Федерального управления гражданской авиации и Управления по охране труда, и т.д.: «… В прошлом году Маска спросили, обладает ли он бо́льшим влиянием, чем американское правительство, на что он тут же ответил: «В некотором смысле».

Словом, утверждается, что власть Маска продолжает расти, в том числе и потому, что покупка Твиттера (переименован в X) открывает важнейшую площадку для политического дискурса в преддверии следующих президентских выборов. И тут, понятно, возникает вопрос: уж не потому ли в высшей законодательной власти стали шельмовать Маска? И еще не потому ли, что он откровенно написал в Твиттере: «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне».

Вроде как все ясно – Маск и его сверхинтеллект отторгают возможность третьей мировой войны. Его подозревают в меркантильности и симпатиям к России: «Колебания Маска согласуются с его прагматическими интересами. Завод в Шанхае производит половину всех автомобилей Tesla, и многое зависит от доброй воли чиновников Китая, который в конфликте оказывает поддержку России».

Каковы основания для таких выводов? Оказалось, что интервью миллиардера Financial Times, в котором он признал, что Пекин не одобряет его решения о предоставлении интернет-услуг Украине и просит гарантий отказа от внедрения аналогичных технологий в Китае, которому он, кстати, предложил мирный план по Тайваню. Вопрос: есть ли в радении Пекина за собственную безопасность «состав преступления»?

«Представители сферы национальной безопасности, с которыми я беседовал, – пишет Фэрроу, – придерживаются самых разных взглядов на соотношение сил правительства и Маска». И впрямь, не очень понятно, где имеет место жажда политического влияния, в какой мере она зависит от бизнеса, и как еще может повлиять Маск на ход самых разнообразных событий. Надо думать, более всего американскую верхушку интересуют (в порядке убывания) выборы президента США, российско-украинская война. А простых смертных – мир, образование, здравоохранение, благосостояние.

Что касается отторжения Маска от насилия, то на это, посмеем предположить, у него есть основания – то есть опыт не понаслышке, поскольку он родился в Претории (ЮАР) и рос в условиях апартеида. Переезд в США уже во взрослом возрасте вряд ли мог изгладить полученные в Претории впечатления. В 17 лет он переехал в Канаду, поступил в университет, через два года перевёлся в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра по экономике и физике. Затем, вместе с братом, занялся бизнесом – стал соучредителем компании Zip2, занимавшейся разработкой программного обеспечения для интернета. Ну а дальше – пошло-поехало.

Так кто он – Илон Маск? Исчерпывающий ответ на этот вопрос вряд ли можно получить даже по прочтении книги его биографа о нем. Гений – всегда загадка. Неизвестна также и «проза жизни» – чем закончится шельмование Маска и в какой форме оно будет продолжаться. Думается, мир для него опаснее, чем он для мира.

Ясно еще и то, насколько актуально для суверенитета любой страны освоение космоса и соответствующих технологий. И дело вовсе не в том, владеешь ли ты миром, если владеешь космосом – владеть им всеобъемлюще невозможно, поскольку человеку доступны лишь его крупицы, однако во многом определяющие судьбы мира.

Выше – и не случайно – был упомянут визит председателя КНДР в Россию. С президентом РФ он встретился на космодроме Восточный, у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Место встречи символично, не правда ли? Пока известно только то, что Россия будет помогать КНДР строить спутники – потому оба лидера и приехали на космодром Восточный, пояснил Путин журналистам.

«Лидер Северной Кореи проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал он. Кстати, пока северокорейский шеф находился в России, Пхеньян провел запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря – об этом сообщила береговая охрана Японии.

Говоря о сотрудничестве России и КНДР. Северная Корея, как считается, располагает огромными запасами боеприпасов, но не имеет современных технологий для развития космической области, баллистики и подводных лодок. Но они есть у России, так что точки соприкосновения сотрудничества в космической области у сторон есть, но, понятно, тема эта засекречена. Известно, однако, что в октябре Пхеньян попытается вывести на орбиту свой спутник, и помощь России в этом деле ему нужна. Равно как и в повышении точности баллистических межконтинентальных ракет.

Но готова ли Россия делиться своими технологиями с Северной Кореей? Более всего этот вопрос беспокоит США и Южную Корею. Выкладывать, что называется – «все» – Москва, конечно, не станет. И не исключено, в обмен на северокорейские боеприпасы (по слухам, у России их запас истощается, а министр обороны Шойгу в июле «почему-то» слетал в Пхеньян). Доказательств того, что сделка состоялась, нет, но если она была успешной, это может косвенно означать начало конкуренции Северной Кореи с ВПК Запада, в частности – США. Санкции, надо сказать, сближают страны – а они введены как против России, таки в отношении КНДР. Контрпродуктивность такого шага станет еще очевиднее в среднесрочной перспективе.

Словом, и в случае с космическим гением Маска, и в случае с российско-северокорейским вариантом развития космических технологий, мы имеем задачи со множеством неизвестных. Но и уверенность в том, что с точки зрения, в первую очередь – безопасности, – игнорировать космос нельзя: космические войны – из виртуальных развлечений геймеров — уже вступили в пространство реальности.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az