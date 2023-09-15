Путин не ответил на звонки Пашиняна

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Премьер Армении Никол Пашинян звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину на прошлой неделе, однако в Кремле на телефонный звонок никто не ответил. Об этом сообщила ереванская газета «Грапарак».

По данным издания, после этого Пашинян направил Путину обширное письмо.

«Источник, близкий к правительству, сообщает, что в этом письме Никол Пашинян пытался оправдаться по поводу бушующих в Армении антироссийских процессов, уверяя, что они не направлены против России. А если посмотреть на риторику Пашиняна, то после 9 сентября он попытался смягчить свою позицию по отношению к РФ», – пишет издание.