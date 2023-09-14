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Представитель курдской общины: Армяне могут быть счастливы в Азербайджане

Представитель курдской общины: Армяне могут быть счастливы в Азербайджане

Проживающие в Карабахе армяне могут быть счастливы как члены азербайджанского общества.

Об этом заявил зампредседателя курдского культурного центра «Ронахи» по пропаганде и прессе Эмин Ханларов.

«Мы, курды, являемся гражданами Азербайджана и уже много лет живем здесь. Курды тоже внесли вклад в сохранение мультикультурных ценностей, доброго отношения азербайджанского народа к другим малочисленным народам, проживающим здесь.

Являясь членами этого общества, мы очень счастливы жить в Азербайджане вместе с другими народами. Как представитель малочисленного народа считаю, что армяне, живущие в Карабахе, как и другие народы, проживающие в Азербайджане, должны сторониться реваншистских чувств. Карабах – древняя азербайджанская земля», – подчеркнул Э.Ханларов, которого цитирует «Тренд».

Он отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны принять флаг, герб, законы Азербайджана и знать, что армяне, как и все другие народы, проживающие в Азербайджане, могут как члены этого общества быть счастливы здесь.

«Именно поэтому армяне должны стремиться стать членами азербайджанского общества. Армяне, проживающие в Америке и других европейских странах, втягивают проживающее в Карабахе армянское население в свои авантюры, вызывая реваншистские настроения. Эти чувства могут привести к их концу. Они должны понимать историю этих земель и принять совместное проживание на этих территориях по законам Азербайджана», – добавил он.

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