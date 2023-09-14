Israel-Alma: Армения служит транзитом для Ирана в поставках вооружения

77 Просмотров

Израильский исследовательский центр Israel-Alma опубликовал статью «Функционирует ли Армения в качестве транзита для иранского воздушного коридора в Сирию и Ливан?», в которой написал о военном сотрудничестве Армении с Ираном, в частности о том, как в 2007 году Армения вооружила исламское государство ракетами, которые были использованы ополченцами в Сирии против американских войск.

«Рано утром 28 августа международный аэропорт Алеппо подвергся нападению в третий раз в этом году. Согласно официальному заявлению Сирии, взлетно-посадочная полоса была повреждена и закрыта. Ранее, в марте 2023 года, аэропорт дважды подвергался атакам, в результате чего взлетно-посадочная полоса была повреждена и закрыта. Кроме того, были повреждены места хранения оружия вблизи аэродрома. Район Алеппо является географическим якорем иранского коридора в Сирию, а аэропорт Алеппо служит одним из входных ворот воздушного маршрута, являющегося частью коридора вооружений из Ирана в Сирию и Ливан», – пишут аналитики центра Таль Бери и Алекс Гринберг.

По данным центра, в Алеппо проживают армянские общины. Сотрудничество между Ираном и Арменией распространяется на Сирию, а также на другие регионы, представляющие иранский интерес. Например, в 2007 году Армения поставила в Иран ракеты, которые проиранские ополченцы в Ираке запустили против американских войск. В настоящее время Иран поддерживает Армению в конфликте с Азербайджаном из-за Карабахского региона, а в этом районе действуют силы «Кудс» КСИР. На момент написания статьи конфликт находится в состоянии высокой напряженности и может вспыхнуть вновь в ближайшем будущем.

«Иран действует против Азербайджана на нескольких фронтах: силы «Кудс» проводят операции в асимметричной войне, информационной войне, а также перебрасывают оружие и военную технику в Армению. Поскольку региональные подразделения сил «Кудс» подчиняются центральному командованию, возглавляемому Исмаилом Каани, оперативные потребности в различных областях координируются. На этом основании вполне возможно, что Иран использует Армению не только для подрывной деятельности против Азербайджана, но и для поддержки иранских усилий в Сирии и Ливане, и что часть оружия и техники, отправленных в Армению, продолжает поступать в Сирию, а затем в Ливан. Следует подчеркнуть, что усилия Ирана на обеих аренах работают против Израиля: косвенно на армянской арене (Израиль поддерживает Азербайджан) и непосредственно на сирийской и ливанской аренах», – пишут авторы центра.

Сообщается, что Мехди Собхани, посол Ирана в Сирии, оставил свой пост в марте 2023 года и стал послом Ирана в Армении. Послом Ирана в Сирии и Ливане обычно является старший офицер КСИР, отвечающий за координацию действий Ирана с «Хезболлой» и режимом Асада, а не дипломат, назначаемый министерством иностранных дел Ирана. Учитывая это, вполне вероятно, что выбор Мехди Собхани послом Ирана в Ереване, столице Армении, отражает высокое уважение Стражей исламской революции к Армении.

Используется ли Армения в качестве транзитного пункта, прикрывающего поставки вооружений из Ирана в Сирию, а затем в Ливан? Используется ли аэропорт в столице Армении Ереване как транзитный пункт для перевозки оружия, техники и боевиков в сирийские аэропорты Алеппо и Дамаска, а затем по суше в Ливан? Все это для того, чтобы затруднить разведывательное наблюдение за этими передачами?

Flight Travel LLC, армянская авиакомпания, созданная в 2018 году, выступает в качестве прикрытия для армянской штаб-квартиры Mahan Air. Министерство финансов США наложило санкции на компанию Flight Travel LLC за помощь Mahan Air в транспортировке боевиков шиитских ополченцев из Пакистана и Афганистана в Сирию. Наверняка на этих самолетах находились не только боевики ополчения, но и военная техника и вооружение.

«Как известно, Mahan Air — не единственная авиакомпания, связанная с КСИР или перевозящая оружие, технику и боевиков. Ma’raj, Qeshm Fares, Pouya Air и Iran Air — все иранские авиакомпании, которые работают в пределах иранского коридора и связаны с деятельностью КСИР, используя грузовые и пассажирские самолеты. Все они подпадают под санкции. Мы провели актуальный поиск рейсов Иран-Тегеран — Армения-Ереван и обнаружили, что по этому маршруту работают четыре авиакомпании. Три – армянские, одна – иранская. Мы не исключаем использования Ираном армянских самолетов в рамках воздушного коридора техники и вооружения, проходящего через Армению. Размещение армянских самолетов может помешать разведывательной слежке за деятельностью Ирана, затруднив «заметание их следов». Иранской компанией, выполняющей рейсы из Тегерана в Ереван, является Iran Air Tour, которая является дочерней компанией Iran Air, упомянутой выше, как аффилированной с КСИР. Важно отметить, что, если предположить, что иранцы управляют воздушным коридором через Армению, весьма вероятно, что они также используют «самолеты-призраки», которые не зарегистрированы и не отслеживаются в приложениях воздушного наблюдения.

Компания Iran Air Tour впервые вылетела в Армению-Ереван в январе 2022 года и теперь выполняет туда один ежедневный рейс. Ранее мы обнаружили и раскрыли, что грузовой самолет Boeing 747 компании «Иран Эйр» шесть раз приземлялся в аэропорту имени Имама Хомейни – на российском военном объекте к югу от Латакии – в период с мая по июнь 2023 года. Это было либо ирано-российское сотрудничество в рамках маршрута иранских воздушных вооружений в Сирию и Ливан в рамках «замещения следов», либо это был транзитный пункт для иранского вооружения, предназначенного для России. …если предположить, что приведенные выше сообщения верны и что самолеты «Сирийских крыльев Чама» служили в составе сил «Кудс» на сирийско-армянском маршруте, то вполне возможно, что силы «Кудс» использовали эти самолеты в качестве «платформы-продолжения» для перевозки оружия и военной техники. Техника вернулась в Сирию из Армении. Как указывалось ранее, эти рейсы по-прежнему осуществляются в гражданском секторе, о чем свидетельствует прямая коммерческая авиалиния между Алеппо, Дамаском и Арменией», – пишет израильский центр.

Отдел политики Minval.az