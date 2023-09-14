Абдоллахиян «влепил шапалак» Мирзояну

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого заявил о недопустимости присутствия иностранных сил на Южном Кавказе. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Абдоллахиян, комментируя совместные военные учения США и Армении, назвал присутствие иностранных сил «причиной осложнения ситуации в регионе». Глава иранской дипломатии также подчеркнул, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть урегулированы в рамках формата «три плюс три», подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции.

Совместные с США военные учения Eagle Partner 2023 проходят на территории Армении с 11 по 20 сентября.