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Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии

Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Таджикистан и примет участие в качестве почетного гостя во встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана. Таким образом, глава государства, не входящего в регион, впервые будет участвовать в этом саммите.

«Президент Азербайджана примет участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Согласно программе мероприятия, запланирована двусторонняя встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Алиевым, а также выступление Алиева на встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее главы государств, не входящие в состав Центральной Азии, не принимали участие в консультативных встречах, которые проводятся с 2018 года. При этом в них участвовали представители стран, не занимающие высший государственный пост. В частности, на первой встрече в Астане Туркмению представляла на тот момент возглавлявшая парламент Акджа Нурбердыева. В 2019 году на встрече в Ташкенте Казахстан представлял экс-президент Нурсултан Назарбаев. В 2020 году очный саммит не проводился, а в 2021-2022 годах на встречах в туркменском городе Аваза и киргизском городе Чолпон-Ата участвовали только президенты пяти стран.

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