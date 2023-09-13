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Захарова: Заявления Пашиняна вредят армяно-азербайджанскому урегулированию

Захарова: Заявления Пашиняна вредят армяно-азербайджанскому урегулированию

Заявления недружественного характера со стороны Еревана могут навредить реализации плана армяно-азербайджанского урегулирования.  Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С огромное долей вероятности, они уже наносят вред процессу», сказала она.

«Именно поэтому в Москве так отреагировали на слова армянских властей. Россия считает, что они могут нарушить в сторону эскалации и ухудшения процесс нормализации и помешать трехсторонним заявлениям.

В шагах МИД нет формального подхода и исключительно дипломатической практики. Есть попытка объяснить, что подобные действия вредят не российской стороне, а процессу урегулирования, за которым стоят люди, долгие годы бывшие заложниками нерешенности или эскалации ситуации», – сказала она.

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