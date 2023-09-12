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Bloomberg допускает максимальный за 10 лет дефицит нефти

Bloomberg допускает максимальный за 10 лет дефицит нефти

Саудовская Аравия, стратегию которой поддерживает Россия, продолжает сокращать добычу нефти. Поэтому мировые рынки могут столкнуться с наибольшим за десять лет дефицитом. Об этом пишет Bloomberg.

Неделю назад цена на нефть Brent превысила $90 за баррель после решения Саудовской Аравии продлить ограничение добычи 1 млн баррелей в сутки до конца года. 12 сентября ноябрьские фьючерсы превысили отметку $92 за баррель впервые с ноября 2022 года.

Согласно прогнозам, опубликованным во вторник в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), резко сократившиеся в этом квартале мировые запасы нефти ожидают еще большего падения – примерно на 3,3 млн баррелей в сутки в последующие три месяца.

«Если это будет реализовано, это может стать наибольшим сокращением запасов по крайней мере с 2007 года», – отмечает агентство.

Стратегия Саудовской Аравии (продолжение добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки), которую поддержал еще один крупнейший участник ОПЕК+, Россия, ведет к новому инфляционному давлению, отмечает издание.

В Европе наблюдается резкий рост цен на дизель, в то время как американские авиакомпании предупреждают о подорожании билетов из-за увеличения расходов на топливо. Цены на бензин в США также приближаются к чувствительной отметке $4 за галлон.

В этом квартале страны ОПЕК добывали в среднем 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8 млн меньше, чем, по мнению организации, нужно потребителям. Если ОПЕК сохранит заявленный объем добычи, к чему склоняется Эр-Рияд, разрыв между спросом и предложением в четвертом квартале увеличится почти вдвое.

В то же время Международное энергетическое агентство считает, что мир находится в начале конца эры ископаемого топлива. Спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет на убыль.

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