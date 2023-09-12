Зеленский отправит на фронт не прошедших переаттестацию полицейских

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Правительство Украины мобилизует полицейских, не прошедших переаттестацию. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он отметил, что до конца 2023 года власти планируют призвать в армию порядка 50 тыс. сотрудников правоохранительных органов. При этом указанное количество соответствует одной четвертой всего личного состава Национальной полиции, подчеркнул экс-парламентарий.

«Всех на фронт — новая концепция руководства МВД», — прокомментировал Кива.