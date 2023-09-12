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Зеленский отправит на фронт не прошедших переаттестацию полицейских

Зеленский отправит на фронт не прошедших переаттестацию полицейских

Правительство Украины мобилизует полицейских, не прошедших переаттестацию. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он отметил, что до конца 2023 года власти планируют призвать в армию порядка 50 тыс. сотрудников правоохранительных органов. При этом указанное количество соответствует одной четвертой всего личного состава Национальной полиции, подчеркнул экс-парламентарий.

«Всех на фронт — новая концепция руководства МВД», — прокомментировал Кива.

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