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У Пашиняна обвинили Лаврова в его желании «разрушить Армению»

У Пашиняна обвинили Лаврова в его желании «разрушить Армению»

Глава МИД России Сергей Лавров хочет привести нашу страну к разрушению. Вы видели, чтобы его программы были в пользу армян? Россия всегда решала и думала за нас, говорила нам, куда нам идти, с кем дружить. Об этом заявил депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

Мелконян подчеркнул, что Армения должна надеяться на себя, но в то же время искать друзей.

«Что мы сделали России? Что мы сделали, чтобы ухудшить отношения с ними? То, что решили провести учения с США? Что хотим сблизиться с Францией? Индией? Пусть они думают о своей стране. Мы же никогда не вмешивались в их внутренние дела, когда они проводили учения с кем-то», — подчеркнул Мелконян.

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