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Зеленский призвал готовиться к долгой войне (видео)

Зеленский призвал готовиться к долгой войне (видео)

Российский президент Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский, которого цитирует The Economist.

По данным издания, Зеленский не хочет думать о длительной войне, однако именно к этому он и готовится.

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов», – сказал президент.

Однако глава государства отметил, что сама Россия хрупкая.

«Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает», – сказал президент.

Он также отметил, что поскольку Украина усилит свои удары внутри России, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их, ведь украинские дроны, по словам президента, продолжат приземляться в России.

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