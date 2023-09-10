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Лавров: Пашинян подписал документ о принадлежности Карабаха Азербайджану (обновлено)

Лавров: Пашинян подписал документ о принадлежности Карабаха Азербайджану (обновлено)

14:31 Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписался под документом, в соответствии с которым тогдашний Карабах является частью Азербайджана. Об этом заявил сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, спикер парламента Армении Ален Симонян сослался на то, что главы РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали 10 ноября 2020 года первую трехстороннюю договоренность.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще дополнительные переговоры.

Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали оба заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, все, вопрос закрыт. Премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым Карабах является частью Азербайджана. И обвинять нас в том, что мы еще 10 ноября 20-го года «отдали» Карабах якобы, не надо. Надо отвечать перед своим народом самостоятельно», – подчеркнул глава МИД России.

***

13:14 Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва «отдала» Карабах Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента (Армении) позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», – сказал Лавров.

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