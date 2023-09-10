ОЗА выступила с осуждением антиазербайджанской тирады президента Аргентины

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Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятые утверждения, озвученные президентом Аргентины 9 сентября.

«Чувствуется, что президент Аргентины либо не осведомлен о сути вопроса, либо под влиянием армянской диаспоры или азербайджанофобских соотечественников, таких как Луис Окампо, Хуан Мендес, выступает с позиции «религиозного сострадания», – говорится в заявлении общины.

Община Западного Азербайджана призвала Аргентину уважать международное право и не подходить к суверенитету и территориальной целостности государств с точки зрения двойных стандартов.

«Считаем, что вместе того, чтобы грубо вмешиваться во внутренние дела другой страны, президент Аргентины должен сосредоточиться на решении серьезных социально-экономических проблем внутри своей страны», – отмечается в заявлении.