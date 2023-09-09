Бельгийские климатические активистки напали с тортами на главу Ryanair (видео)

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Главу Ryanair атаковали тортами бельгийские климатические активистки. Об этом сообщает CNN.

Ранее ирландский бизнесмен Майкл О’Лири потребовал прекратить забастовки авиадиспетчеров в Евросоюзе,. В знак протесты бельгийские экоактивистки бросили ему два кремовых торта в лицо и затылок. При этом активистки кричали: «Добро пожаловать в Бельгию. Прекратите загрязнение от этих чертовых самолетов».

О’Лири в ответ на это заявил: «Мы здесь, чтобы обсудить петицию. Я люблю торты с кремом. Они мои любимые». Он слизал немного крема с рук и добавил: «Это восхитительный торт».

