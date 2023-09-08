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Байрамов сообщил Боррелю об угрозе армянских НВФ в регионе

Байрамов сообщил Боррелю об угрозе армянских НВФ в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозепом Борелем.

Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны позицию Азербайджана относительно текущей ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Он отметил важность предотвращения этих провокаций со стороны Армении.

Было представлена подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, а необоснованные утверждения о “гуманитарной ситуации в регионе” в настоящее время являются политическими манипуляциями. Несмотря на достигнутое соглашение о одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, нарушение этих соглашений и препятствия, создаваемые в отношении перевозок, еще раз подтверждают это.

Было подчеркнуто, что армянские вооруженные силы, до сих пор не выведенные с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаемые Арменией, являются основным источником угрозы в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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