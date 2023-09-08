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425 транспортных средств МККК проехали из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно

425 транспортных средств МККК проехали из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно

Армения продолжила свой протесты против права Азербайджана на учреждение на своей границе контрольно-пропускного пункта, попыталась злоупотребить в этом направлении Международным судом и другими инстанциями. Потерпев неудачу во всех этих попытках на фоне интенсификации использования пограничного пункта пропуска местными жителями армянского происхождения, Армения 15 июня осуществила открытую военную провокацию. Этой провокацией она подвергла риску лиц, проходящих через пограничный пункт пропуска, и сотрудников МККК, которые находились поблизости для заранее запланированной операции по медицинской эвакуации.

Об этом было заявлено на брифинге МИД для дипломатического корпуса.

«После этой провокации была предпринята попытка использовать автомобили МККК в целях контрабанды. Этот факт также был подтвержден со стороны МККК», – сообщили на брифинге.

На брифинге было подчеркнуто, что, несмотря на эти провокации, переход через контрольно-пропускной пункт для медицинской эвакуации и других неотложных целей продолжается по сей день: «С 15 июня МККК провел 27 операций в этом направлении, 312 жителей армянского происхождения в сопровождении 208 человек (всего 520 человек) отправились в Армению, а 380 человек после завершения лечения вернулись в Карабах. В ходе этих операций был зафиксирован проезд 425 транспортных средств МККК в обоих направлениях. Возвращаясь в Карабах, они привозят с собой такие необходимые товары, как лекарства, детское питание. Таким образом, утверждение о том, что с 15 июня в Карабах не было передано ни одной продукции, не имеет под собой никаких оснований, просто не соответствует действительности».

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