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Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий

Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий

4 августа была достигнута договоренность по двум вопросам. Тем самым были согласованы вопросы по последовательному открытию указанных дорог и организации встречи в Евлахе. Все заинтересованные стороны, включая МККК и миротворческий контингент, были готовы организовать реализацию соглашений.

Об этом было сказано на брифинге, проведенном МИД для представителей дипломатического корпуса.

«Однако в последний момент армянская сторона, выдвинув политически мотивированные незаконные доводы, отступила от обоих соглашений», – говорится в заявлении в ходе брифинга.

«Вопрос синхронного использования нескольких дорог вновь стал темой обсуждения трехсторонней встречи министров иностранных дел 25 июля в Москве. Именно такую формулу предложила российская сторона. В итоге Азербайджан заявил, что готов рассмотреть этот вариант, и в конечном итоге дал свое согласие. Армения же демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий.

В ответ Армения, прибегнув на следующий день к очередной заранее спланированной провокации, направила на границу «гуманитарный конвой». Это была открытая провокация, совершенная с целью манипулирования международным общественным мнением и создания почвы для очередных шагов в этом направлении, – отмечается в заявлении.

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