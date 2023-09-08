МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях

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Армения около двух с половиной лет использовала Лачинскую дорогу в незаконных военных и других целях. Все наши призывы в этом направлении были проигнорированы, и для устранения легитимных и основанных на фактах опасений Азербайджана не было предпринято никаких действий.

Об этом было сказано на брифинге, проведенном МИД для представителей дипломатического корпуса.

«23 апреля 2023 года Азербайджан создал КПП на государственной границе в целях предотвращения неправомерного использования этой дороги, а также обеспечения законного и упорядоченного пересечения границы. Несмотря на все обвинения, КПП работал образцово», – добавили в ведомстве.