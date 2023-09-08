МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях |
Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике |
Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном |
Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры |
Гаджиев – в беседе с Reuters: Незаконные армянские силы в Карабахе вышли из своих казарм и размещены на позициях |
«Говорящие головы» Пашиняна раскрыли его коварный план |
Зеленский назвал убийцу Пригожина |
Бербок позвонила Байрамову по поводу армян |
Армения проводит мобилизацию и готовится к войне |
Главное Общество

МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях

МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях

Армения около двух с половиной лет использовала Лачинскую дорогу в незаконных военных и других целях. Все наши призывы в этом направлении были проигнорированы, и для устранения легитимных и основанных на фактах опасений Азербайджана не было предпринято никаких действий.

Об этом было сказано на брифинге, проведенном МИД для представителей дипломатического корпуса.

«23 апреля 2023 года Азербайджан создал КПП на государственной границе в целях предотвращения неправомерного использования этой дороги, а также обеспечения законного и упорядоченного пересечения границы. Несмотря на все обвинения, КПП работал образцово», – добавили в ведомстве.

Теги:
Из этой рубрики
МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях
Общество

МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях

2023/09/08, 18:19
В этом году в первый класс пойдут 135 тысяч детей 
Общество

В этом году в первый класс пойдут 135 тысяч детей 

2023/09/08, 17:47
На освобожденные территории переселены около 500 семей
Общество

На освобожденные территории переселены около 500 семей

2023/09/08, 17:33
Синоптики предупредили о резком изменении погоды
Общество

Синоптики предупредили о резком изменении погоды

2023/09/08, 17:18
Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан
Общество

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан

2023/09/08, 16:47
К уголовной ответственности по "Тертерскому делу" привлечены 18 человек
Общество

К уголовной ответственности по «Тертерскому делу» привлечены 18 человек

2023/09/08, 13:35
Завтра в Баку будет дождь и гроза
Общество

Завтра в Баку будет дождь и гроза

2023/09/08, 13:00
Прокуратура об армянских футболистах: "Они искренне раскаялись в содеянном"
Общество

Прокуратура об армянских футболистах: «Они искренне раскаялись в содеянном»

2023/09/08, 12:37
Израиль будет консультировать Азербайджан в деле опреснения воды из Каспия (фото)
Общество

Израиль будет консультировать Азербайджан в деле опреснения воды из Каспия (фото)

2023/09/08, 12:33