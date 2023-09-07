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Ратификация Римского статута исходит из интересов Армении, заявили в парламенте страны

Ратификация Римского статута исходит из интересов Армении, заявили в парламенте страны

Не могу сказать, можно ли ратифицировать Римский статут с оговорками. С учетом широких функций парламента нашей страны, сделать это возможно, но сейчас такой вопрос не обсуждается.

Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 7 сентября председатель постоянной Комиссии Национального Собрания республики по внешним отношениям, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

На вопрос, нужны ли эти оговорки или нет, Ханданян ответил: «На мой взгляд, ратификация этого статута исходит из государственных интересов Армении, и применение данного механизма очень важно для страны, находящейся в такой среде безопасности, как наша».

Что касается того, что российская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу и попросила разъяснений, то депутат отметил: «Не знаю, вопросы какого содержания предъявлены Армении. Тем не менее, повторюсь, присоединение к подобным документам – суверенное право Армении, и нет нужды в особых разъяснениях».

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