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Илон Маск сорвал тайную атаку ВСУ на российский Военно-морской флот

Илон Маск сорвал тайную атаку ВСУ на российский Военно-морской флот

В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Об этом написал Уолтер Айзексон в новой биографии Маска, передает CNN.

Дроны, начиненные взрывчаткой, уже приблизились к российскому флоту, но внезапно «потеряли связь и безвредно выбросились на берег».

«Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страх, вызванный разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками», – пишет Айзексон.

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