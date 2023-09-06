Скандал между Москвой и Ереваном набирает обороты

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Армянский народ обладает достаточной мудростью, чтобы «не купиться» на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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«Мы видим попытки НАТО втягивать в сферу своего тлетворного влияния не только Украину, но и других соседей России, в данном случае Армению. Я убежден, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния.

<…> Мы никому ничего не диктуем. Но мы, естественно, обращаем внимание наших партнеров на то, что сближение с НАТО вряд ли обернется для кого бы то ни было позитивными результатами в плане обеспечения собственной безопасности.

<…> Я уверен, что армянский народ, армянское общество все прекрасно понимают и сделают правильные выводы, отвечающие долгосрочным интересам безопасности Армении», – подчеркнул Галузин.