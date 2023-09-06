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Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна

Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн т зерна при содействии Катара, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, сообщил российский МИД.

О том, что Россия близка к завершению переговоров с шестью странами Африки по доставке бесплатного зерна, а также готова передать Турции 1 млн т зерна для переработки и дальнейшей поставки в беднейшие страны, 4 сентября заявил президент России Владимир Путин. «Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны», — сказал тогда президент.

В то же время он подчеркивал, что договоренность России, Турции и Катара не заменит черноморскую зерновую сделку, но станет «огромным вкладом» в решение проблем.

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