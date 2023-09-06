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Симонян заявил о необходимости присоединения Армении к Римскому статуту

Симонян заявил о необходимости присоединения Армении к Римскому статуту

Спикер армянского парламента дал прогноз относительно возможной ратификации Римского статута МУС. По словам Алена Симоняна, которые приводит «Вестник Кавказа», очень высока вероятность одобрения документа.

Национальное собрание Армении, скорее всего, выскажется в пользу Римского статута МУС. Такое заявление сделал председатель парламента.

«Документ находится на этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды», заявил – Ален Симонян

Политик также выразил мнение, что окончательное присоединение к Римскому статуту необходимо Армении.

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