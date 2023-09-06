Симонян заявил о необходимости присоединения Армении к Римскому статуту

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Спикер армянского парламента дал прогноз относительно возможной ратификации Римского статута МУС. По словам Алена Симоняна, которые приводит «Вестник Кавказа», очень высока вероятность одобрения документа.

Национальное собрание Армении, скорее всего, выскажется в пользу Римского статута МУС. Такое заявление сделал председатель парламента.

«Документ находится на этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды», заявил – Ален Симонян

Политик также выразил мнение, что окончательное присоединение к Римскому статуту необходимо Армении.