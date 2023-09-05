Задержан «ясновидящий» из TikTok (видео)

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В Сумгаите задержан интернет-мошенник, который представившись «ясновидящим» в социальной сети TikTok незаконно присваивал деньги граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), злоумышленник изымал у граждан различные суммы денег в виде онлайн-переводов, обещав им «предсказать будущее».

Подозреваемый в интернет-мошенничестве Фуад Мамедов (1985 г.р.) был задержан сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции.

В ходе расследования стало известно, что Ф.Мамедов представился в социальных сетях «ясновидящим» и брал у граждан различные суммы денег. Позже с целью избежать ответственности он блокировал в социальных сетях страницы людей, у которых обманным путем забрал деньги.

В следственном отделе Сумгайытского городского управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжается расследование.