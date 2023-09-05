Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества во многих сферах

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Делегация Министерства культуры Азербайджана 3-9 сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

Как сообщили в Минкульте, в рамках визита состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и туризма КНР Ху Хипинем с участием делегаций.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах театра, кинематографии, музейного дела, библиотечного дела, сохранения и реставрации культурного наследия, а также языка и литературы, отмечена важность взаимного обмена опытом в области реставрации памятников, библиотечного дела и кинематографии, проведен обмен мнениями по совместному кинопроизводству. Также было отмечено сотрудничество в сфере креативных индустрий.

Адиль Керимли пригласил китайскую сторону для участия в очередном Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в 2024 году. Китайский министр принял приглашение, добавил, что в следующем году в Азербайджане будет проведена Неделя китайской культуры.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.