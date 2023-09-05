В Армении посчитали выгоду от открытия границ с Турцией и Азербайджаном

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Доля армяно-турецкого товарооборота во внешней торговле Армении составляет 1%. В случае запуска прямой торговли между Ереваном и Анкарой этот показатель может увеличиться до 10% и более. Об этом Sputnik Армения заявили в Министерстве экономики Армении.

В ведомстве уточнили, что собственного анализа на этот счет у них нет, а данные усредненные и взяты у ряда международных структур.

Так, по оценке Всемирного банка, экспортный потенциал из Армении в Турцию составляет от 15 до 19% от ВВП Армении. По данным немецкой консультативной компании German Economic Team, открытие прямой торговли между Ереваном и Анкарой приведет к росту доли экспорта из Армении в Турцию до 6,7% от общего объема экспорта РА, а импорт из Турции может достичь 12,8% (от общего объема импорта в Армению).

При этом Азиатский банк развития (АБР) и вовсе прогнозирует сокращение внешнеторгового дефицита Армении на 30-50% в случае открытия границы с Азербайджаном и Турцией.

«Для любой республики, не имеющей выхода к морю, соседние страны не только являются рынками для торговли, но и транзитными маршрутами в третьи страны», – говорится в ответе.

В ведомстве подчеркнули, что закрытие границы с двумя соседними странами (Азербайджаном и Турцией) снижают возможности внешней торговли Армении, ограничивают альтернативные пути для грузоперевозок. Это также негативно влияет на конкурентоспособность страны на рынке грузоперевозок и приводит к их высокой стоимости.

По данным Всемирного банка развития, задействование дороги между Арменией и Турцией, кроме финансовой выгоды, приведет к повышению доступности грузоперевозок, услуг. Отмечается, что это также будет выгодно не только Армении, но и странам региона.

В Минэкономики не исключают, что сухопутный маршрут через Турцию может привести к снижению объемов грузоперевозок Армении через Грузию.

«Это может быть в случае, если новый путь будет менее затратным и наиболее выгодным для перевозчиков, и в особенности для торговли с третьими странами», – отметили в ведомстве.

В настоящее время львиная доля объема экспорта из Турции в Армению – а именно 99,9%, приходится на сухопутный маршрут (по территории Грузии), и только 0,01% – доставляется по воздуху. По итогам 2022 года, Турция импортировала в Армению 3,1 тонны груза воздушным путем, а фурами через Грузию – 24903,8 тонны.