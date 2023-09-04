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Сийярто: Западноевропейские лидеры подталкивают друг друга сфотографироваться с Алиевым

Сийярто: Западноевропейские лидеры подталкивают друг друга сфотографироваться с Алиевым

В первом полугодии текущего года товарооборот между Венгрией и Азербайджаном увеличился вдвое по сравнению со всем периодом прошлого года.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Будапеште.

Министр отметил, что отношения между двумя странами имеют большое значение с точки зрения поддержания экономического роста. По его словам, основной причиной увеличения товарооборота является постоянное расширение экспорта венгерской фармацевтической продукции и импорта энергоносителей.

Сийярто приветствовал соглашение о том, что венгерские компании могут участвовать в восстановлении Карабахского региона.

Он добавил, что две местные фармацевтические компании собираются инвестировать в Азербайджан, а в ближайшее время «Hell Energy» также планирует построить в Азербайджане завод стоимостью около 200 миллионов долларов.

«Я помню, когда мы начали строить отношения с Азербайджаном в 2010-2011 годах, в Европе на нас смотрели свысока. Поэтому забавно видеть, как сейчас западноевропейские лидеры подталкивают друг друга сфотографироваться с президентом Алиевым в Баку», – отметил министр.

«Однако наша дружба с Азербайджаном не зависит от экономической ситуации, мы дружили с этой страной еще до того, как были открыты азербайджанские источники природного газа», – подытожил Сийярто.

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