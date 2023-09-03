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ОЗА констатирует рост азербайджанофобии на Западе

ОЗА констатирует рост азербайджанофобии на Западе

В 2020 году число азербайджанофобов в ряде западных стран стало стремительно расти после того, как Азербайджан одержал историческую Победу над Арменией и ее покровителями в Отечественной войне и восстановил справедливость.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Отмечается, что недавно нанятые писцы, расисты, ненавидящие мусульман и религиозные фанатики в западных медиа развернули настоящую враждебную кампанию против Азербайджана. Ярким примером этого являются заказные статьи, опубликованные в медиа США, плачевное положение СМИ Франциий, где расизм и исламофобия пронизывают все сферы общества, поддержка BBC сепаратистов и таких фашистски настроенных лиц, как Серж Танкян, который в ответ на кампанию «Справедливость для Ходжалы» в 2017 году оскорбил чувства азербайджанского народа высказыванием «Иванян (вымышленное название, данное Арменией городу Ходжалы) – «Развивающееся село «Арцаха» после десятилетий азербайджанской оккупации», организация слушаний по Лачинской дороге в Комиссии Тома Лантоса по правам человека Конгресса США 6 сентября 2023 года и приглашение на них азербайджанофоба Луиса Окампо.

Фактически эта кампания вдохновляет все реваншистские силы в Армении, правительство Никола Пашиняна, которое утром говорит одно, а вечером высказывает совершенно другое мнение, и не желает подписывать мирный договор, чтобы выиграть время.

«Несмотря на ложные заявления: «Наши медиа независимы» и «Медиа неподконтрольны правительству», в очередной раз становится ясно, что СМИ стали уродливым инструментом в борьбе этих государств и кругов против Азербайджана. В этом смысле западные медиа в настоящее время являются союзниками Армении, которая не отказывается от своей враждебной политики против Азербайджана и пытается вновь пролить кровь в регионе», – подчеркивается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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