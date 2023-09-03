Завершился визит представителей ОИС в Физули (обновлено, фото) |
В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди |
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма |
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео) |
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон |
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку |
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях |
Парижская полиция силой разогнала армян перед посольством Азербайджана (видео) |
Главное Общество

Сафиханлы: Преступления армян в мечети возмутили представителей ОИС

Сафиханлы: Преступления армян в мечети возмутили представителей ОИС

«Сегодня члены независимой правозащитной миссии Организации исламского сотрудничества осуществляют миссию по расследованию фактов на освобожденных от оккупации наших территориях в Физули и Агдаме. Они своими глазами увидели вандализм, совершенный в Физули и Агдаме».

Об этом заявил руководитель Аппарата омбудсмена, член НПКПЧ ОИС Айдын Сафиханлы.

Он сообщил, что основной задачей комиссии является мониторинг кладбищ, на которых похоронены азербайджанцы.

«Они посетили села Гараханбейли и Мердинли Физулинского района, город Физули. Основной задачей комиссии является проведение мониторинга религиозных храмов и кладбищ, нарушений международного права и норм международного гуманитарного права. В то же время, воспользовавшись возможностью, они ознакомились с работой, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных территориях, и с деятельностью по восстановлению нарушенных прав вынужденных переселенцев. Сначала они посетили села Гараханбейли и Мердинли. Они своими глазами увидели то, что произошло там в мечети. Они были сильно возмущены тем, что армяне нарисовали дьявола в мечети. Это было расценено как оскорбление всего исламского мира. Члены комиссии подготовят итоговый отчет, в котором будут отражены все выявленные правонарушения. В то же время будет сделано обращение к странам-членам Организации исламского сотрудничества. Это будет связано со строительными работами и с оказанием помощи в работах по разминированию. Это второй визит комиссии в Азербайджан. Их первый визит состоялся 2 года назад. Они видят не только разрушенный город Физули, но и прекрасные условия, созданные для жителей», – приводит АПА его слова.

Теги:
Из этой рубрики
Сафиханлы: Преступления армян в мечети возмутили представителей ОИС
Общество

Сафиханлы: Преступления армян в мечети возмутили представителей ОИС

2023/09/03, 16:21
Завершился визит представителей ОИС в Физули (обновлено, фото)
Общество

Завершился визит представителей ОИС в Физули (обновлено, фото)

2023/09/03, 15:34
Пожилая женщина тяжело пострадала в Баку под колесами автомобиля
Общество

Пожилая женщина тяжело пострадала в Баку под колесами автомобиля

2023/09/03, 15:24
В Баку ожидается переменная облачность
Общество

В Баку ожидается переменная облачность

2023/09/03, 14:37
В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди
Общество

В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди

2023/09/03, 13:22
Ливни в Огузе привели к повреждениям инфраструктуры (фото)
Общество

Ливни в Огузе привели к повреждениям инфраструктуры (фото)

2023/09/03, 12:14
ГЭЦ проведет дополнительный экзамен
Общество

ГЭЦ проведет дополнительный экзамен

2023/09/03, 09:49
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку
Общество

Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку

2023/09/03, 09:35
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)
Общество

Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)

2023/09/03, 08:56