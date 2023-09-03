Сафиханлы: Преступления армян в мечети возмутили представителей ОИС

260 Просмотров

«Сегодня члены независимой правозащитной миссии Организации исламского сотрудничества осуществляют миссию по расследованию фактов на освобожденных от оккупации наших территориях в Физули и Агдаме. Они своими глазами увидели вандализм, совершенный в Физули и Агдаме».

Об этом заявил руководитель Аппарата омбудсмена, член НПКПЧ ОИС Айдын Сафиханлы.

Он сообщил, что основной задачей комиссии является мониторинг кладбищ, на которых похоронены азербайджанцы.

«Они посетили села Гараханбейли и Мердинли Физулинского района, город Физули. Основной задачей комиссии является проведение мониторинга религиозных храмов и кладбищ, нарушений международного права и норм международного гуманитарного права. В то же время, воспользовавшись возможностью, они ознакомились с работой, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных территориях, и с деятельностью по восстановлению нарушенных прав вынужденных переселенцев. Сначала они посетили села Гараханбейли и Мердинли. Они своими глазами увидели то, что произошло там в мечети. Они были сильно возмущены тем, что армяне нарисовали дьявола в мечети. Это было расценено как оскорбление всего исламского мира. Члены комиссии подготовят итоговый отчет, в котором будут отражены все выявленные правонарушения. В то же время будет сделано обращение к странам-членам Организации исламского сотрудничества. Это будет связано со строительными работами и с оказанием помощи в работах по разминированию. Это второй визит комиссии в Азербайджан. Их первый визит состоялся 2 года назад. Они видят не только разрушенный город Физули, но и прекрасные условия, созданные для жителей», – приводит АПА его слова.