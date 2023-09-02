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В Габоне открыли границы впервые после переворота

В Габоне открыли границы впервые после переворота

Представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики.

Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

В материале указано, что захватившие власть военные с 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.

При этом Манфумби отметил, что снятие ограничений должно немедленно вступить в силу. Как следует из его слов, таким образом CTRI хочет продемонстрировать «твердое желание выполнять международные обязательства» и сохранить хорошие отношения с другими странами.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти.

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