В Габоне открыли границы впервые после переворота

Представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
В материале указано, что захватившие власть военные с 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.
При этом Манфумби отметил, что снятие ограничений должно немедленно вступить в силу. Как следует из его слов, таким образом CTRI хочет продемонстрировать «твердое желание выполнять международные обязательства» и сохранить хорошие отношения с другими странами.
Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти.