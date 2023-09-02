Илона Маска обвинили в роспропаганде

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Социальная сеть Twitter, которая принадлежит Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала войны.

Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии, сообщает The Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает.

«В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter», – говорится в исследовании.