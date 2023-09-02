По инициативе Азербайджана страны ОТГ обсудили в Стамбуле вопросы внешней политики (фото) |
Захвачен ударный БПЛА ВС Армении (фото и видео) |
Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Главное Мир

Илона Маска обвинили в роспропаганде

Илона Маска обвинили в роспропаганде

Социальная сеть Twitter, которая принадлежит Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала войны.

Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии, сообщает The Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает.

«В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter», – говорится в исследовании.

 

Теги:
Из этой рубрики
В Тель-Авиве эритрейцы устроили беспорядки (видео)
Мир

В Тель-Авиве эритрейцы устроили беспорядки (видео)

2023/09/02, 19:20
Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев
Мир

Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев

2023/09/02, 18:37
Жителей Анкары предупредили о наводнении
Мир

Жителей Анкары предупредили о наводнении

2023/09/02, 18:23
Актриса Ахеджакова открестилась от поддержки Украины
Мир

Актриса Ахеджакова открестилась от поддержки Украины

2023/09/02, 18:05
Премьер Эстонии получила подарок от ВСУ (фото)
Мир

Премьер Эстонии получила подарок от ВСУ (фото)

2023/09/02, 17:50
FT: Украина рассчитывает на поддержку Франции
Мир

FT: Украина рассчитывает на поддержку Франции

2023/09/02, 17:38
Илона Маска обвинили в роспропаганде
Мир

Илона Маска обвинили в роспропаганде

2023/09/02, 17:20
В Британии обратились к России после маневра Путина
Мир

В Британии обратились к России после маневра Путина

2023/09/02, 16:50
FT: Украина пытается привлечь на свою сторону страны глобального Юга с помощью Франции
Мир

FT: Украина пытается привлечь на свою сторону страны глобального Юга с помощью Франции

2023/09/02, 16:10