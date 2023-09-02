Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам

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Рейс авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту J2-078 Стамбул-Баку, запланированный на 1 сентября, был отложен по техническим причинам, вызванным неисправностью компьютерной системы на борту самолета.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», сотрудники техподдержки приложили максимум усилий для оперативного устранения этой проблемы, однако процесс занял дополнительное время.

Выполнение данного рейса назначено на сегодня, в полдень.

Пассажиры этого рейса были размещены в отеле и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание, согласно правилам авиакомпании.

Приносим свои извинения за возникшие неудобства и принимаем меры для минимизации задержки.