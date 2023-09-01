У Путина есть опыт работы плотником

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Президент России Владимир Путин рассказал школьникам, что в молодости получил квалификацию плотника четвертого разряда и это сыграло важную роль в его жизни. Об этом президент сказал на открытом уроке «Разговоры о важном», который он провел с 30 школьниками.

Одна из учениц задала президенту вопрос об оснащении школ оборудованием для трудового воспитания, таких как швейные машинки и станки. Тогда «ребята могли бы развиваться по своим интересам», пояснила она.

Путин ответил, что в этом направлении много делается. И пояснил, что трудовые навыки нужны не только для приобретения специальности или ранней профессиональной ориентации, но и для того, чтобы внутренне дисциплинировать человека, пишет РБК.

«Я уже говорил об этом публично и с гордостью могу еще раз повторить, что я работал в стройотряде и мне была присвоена квалификация «Плотник 4-го разряда». Я до сих пор этим горжусь, хотя я и не стал плотником пятого или шестого разряда», — сказал Путин.

«У меня по-другому сложилась судьба. Но я это помню и с удовольствием об этом говорю, потому что научился что-то делать своими руками», — добавил президент.