Азербайджан вручил ноту Франции |
Арутюнян в ближайшие часы объявит об отставке |
Ильхам Алиев принял гендиректора французской TotalEnergies |
Появились кадры нападения армян на посольство Азербайджана (видео) |
МИД вручил ноту Ливану в связи с нападением армян на посольство Азербайджана (фото) |
Стрелков собрался выдвигаться в президенты России и назвал свои преимущества перед Путиным |
Посол: Евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия |
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара подверглись обстрелу |
Груз для карабахских армян все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди – расизм и дискриминация

Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди - расизм и дискриминация

Любой груз можно доставить по дороге Агдам-Ханкенди в короткие сроки.

Об этом заявил журналистам помощник президента Хикмет Гаджиев, передает Report.

По его словам, дорога Агдам-Ханкенди имеет большую пропускную способность и является более эффективной дорогой:

«Эта дорога проходит по равнинной местности и имеет возможность соединить основную часть Азербайджана с городом Ханкенди и другими районами Карабаха.  Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди позволяет доставить любые грузы в Ханкенди и близлежащие районы в очень короткие сроки».

«Мы можем расценивать отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди только как расизм и дискриминацию. Азербайджан намерен начать процесс реинтеграции с открытия дорог. В качестве неотъемлемой части процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахе, на основе Конституции Азербайджана и международных документов», – сказал Хикмет Гаджиев.

Теги:
Из этой рубрики
Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди - расизм и дискриминация
Политика

Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди – расизм и дискриминация

2023/08/31, 12:07
Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу "театральной драмой"
Политика

Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу «театральной драмой»

2023/08/31, 12:01
Азербайджан вручил ноту Франции
Политика

Азербайджан вручил ноту Франции

2023/08/31, 10:57
Представители дипкорпуса прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди (видео)
Политика

Представители дипкорпуса прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди (видео)

2023/08/31, 10:29
В прошлом Байдена разозлило требование Зеленского принять Киев в НАТО
Политика

В прошлом Байдена разозлило требование Зеленского принять Киев в НАТО

2023/08/31, 01:10
Вашингтон накажет поставщиков оружия России
Политика

Вашингтон накажет поставщиков оружия России

2023/08/30, 23:10
Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой
Политика

Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой

2023/08/30, 21:19
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном
Политика

Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном

2023/08/30, 20:34
Захарова: Нынешняя ситуация - следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)
Политика

Захарова: Нынешняя ситуация – следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)

2023/08/30, 15:57