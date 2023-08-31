Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди – расизм и дискриминация

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Любой груз можно доставить по дороге Агдам-Ханкенди в короткие сроки.

Об этом заявил журналистам помощник президента Хикмет Гаджиев, передает Report.

По его словам, дорога Агдам-Ханкенди имеет большую пропускную способность и является более эффективной дорогой:

«Эта дорога проходит по равнинной местности и имеет возможность соединить основную часть Азербайджана с городом Ханкенди и другими районами Карабаха. Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди позволяет доставить любые грузы в Ханкенди и близлежащие районы в очень короткие сроки».

«Мы можем расценивать отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди только как расизм и дискриминацию. Азербайджан намерен начать процесс реинтеграции с открытия дорог. В качестве неотъемлемой части процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахе, на основе Конституции Азербайджана и международных документов», – сказал Хикмет Гаджиев.