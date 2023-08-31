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Хунта, захватившая власть в Нигере, потребовала скорейшего вывода французских войск

Хунта, захватившая власть в Нигере, потребовала скорейшего вывода французских войск

Национальный совет спасения родины (НССР), сформированный мятежниками в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики до 3 сентября. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, представитель НССР напомнил, что Франции было отведено 30 дней на то, чтобы вывести свои вооруженные силы с территории страны. Этот срок истекает 3 сентября.

Среди населения Нигера растет недовольство присутствием в республике французских военных, указывает канал. По информации Sky News Arabia, в стране звучат призывы к властям перекрыть французским военным, дислоцированным на базе в Ниамее, доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть Нигер.

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