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Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди

Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди

В то время как правительство Азербайджана прикладывает огромные усилия для мирного диалога со своими гражданами армянского происхождения, проживающими в городе Ханкенди, где временно дислоцированы российские миротворцы, группа сепаратистов продолжает чинить этому препятствия, выступая с необоснованными заявлениями и дезинформируя мировую общественность.

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Об этом говорится в заявлении республиканского совета Русской общины Азербайджана, в ответ на попытку разыграть политическую карту «псевдо-русской общиной» Карабахского региона.

Заявление представляющихся «русской общиной» полностью противоречит нормам Конституции Азербайджана, говорится в документе.

В Азербайджане нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». В соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы страны, говорится в заявлении. Это существует разве что только в мечтах у отдельной группы сепаратистов, обосновавшихся на территории суверенного Азербайджанского государства.

«Жители Карабахского экономического района армянского происхождения являются гражданами Азербайджана и должны жить по официальным законам нашей страны. В Азербайджане действует одна русская община, которая была зарегистрирована Министерством юстиции в 1993 год и которая на сегодняшний день насчитывает более 120 тыс. человек. Наша организация признана всеми международными структурами и ведет активную деятельность на протяжении уже 30 лет. Если среди армян Карабаха есть этнические русские, которые хотят вступить в русскую общину Азербайджана, то они должны обратиться к нам для получения членства в организации. Мы готовы ответить на их запросы и предоставить всю необходимую информацию для этого», – говорится в тексте заявления.

В своем заявлении т.н. «русская община» говорит о Карабахе как об исторической земле их предков. Карабах всегда был частью Азербайджана и останется таковой.

«Территориальная целостность нашей страны признана всеми государствами, в том числе Российской Федерацией и даже самой Арменией. Заявляя о нелегкой судьбе предков, псевдо-община забывает о том, что до начала агрессии Армении против Азербайджана, представители всех этнических групп мирно и дружно жили вместе. Азербайджанцы, в том числе и представители национальных меньшинств, были насильно изгнаны с родных земель. Национальные меньшинства насильно изгонялись и из самой Армении. На сегодня это моноэтническое государство, где не проживает никто, кроме самих армян, в то время как в Азербайджане проживают представителей десятков этнических групп», – говорится в заявления.

Русская община Азербайджана считает подобные заявления попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе, дезинформировать мировое сообщество и замедлить процесс интеграции армян Карабаха в мультиэтническое, мультикультурное азербайджанское общество, заявили они.

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