Сепаратисты решили разыграть «карту русской общины»

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Утопающий, как известно, хватается за все, что плавает. Вот и ханкендинские сепаратисты решили разыграть «карту русской общины». Как пишет Tg-канал Minval – LIVE, в соцсетях тиражируют заявление некоего Александра Бордова, именующего себя «главой Русской общины «Арцаха»», который старательно повторяет установки армянской пропаганды: ««Нагорно-Карабахская Республика» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) сегодня находится в сложной ситуации», «мы помним, что нашим дедам и отцам тоже было нелегко, потому что вся история святой земли Карабаха – это борьба за свободу, жизнь, право жить на земле наших предков», и, наконец, апофеоз: «Мы определенно ничего не имеем против населения Азербайджана, но мы против продолжающейся блокады и того, что осуществляется военно-политическим руководством Азербайджана на карабахской земле, причем – вопреки Трехсторонней декларации. Все это, а также историческая память о трагических событиях в Сумгаите, Баку, Нагорном Карабахе, когда против армянского населения были совершены жестокие преступления, диктуют невозможность быть в составе Азербайджана и жить вместе».

Интересно, конечно, каким образом исторический азербайджанский Карабах вдруг объявлен «землей предков» Александра Бордова. Еще интереснее было бы узнать мнение господина Бордова о разрушенной православной церкви в селе Куропаткино и о том, как в 1988 году из Армении и Карабаха вместе с азербайджанцами изгоняли и русских.

Тем более любопытно было бы узнать его мнение по поводу вчерашнего нападения армянских молодчиков на росмиротворцев. Но пусть на эти вопросы господин Бордов и те, кто подсунул ему методичку для написания этого корявого текста, ответят хотя бы сами себе. А мы напомним о другом. Неважно, нравится это Александру Бордову и тем, кто его дергает за ниточки, но Карабах — это территория Азербайджана. И суверенитет нашей страны над этой территорией уже планомерно восстанавливается. Жителям нынешней зоны временного размещения РМК Азербайджан предлагает интеграцию, законность, социальные инвестиции и развитие. Тем, кого это не устраивает — «чемодан, автобус, Герус».

И если господин Бордов не хочет интеграции, никто его не задерживает.