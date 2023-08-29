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В Баку начались тренинги для водителей такси

В Баку начались тренинги для водителей такси

В целях выполнения требований закона «О регулировании деятельности такси в Азербайджане», которое вступит в силу с 1 октября, в Учебно-образовательном центре Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта начались тренинги для водителей.

Об этом сообщили в Агентстве.

Согласно закону «Об автомобильном транспорте», водители легковых такси должны пройти специальную подготовку по этике поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки на автотранспорте.

Водители такси, желающие пройти обучение, могут обратиться в Учебно-тренинговый центр, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Зии Буньядова, 39С, а также в колл-центр AYNA «1181».

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