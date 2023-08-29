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В Азербайджане задержаны мошенники, промышлявшие в TikTok (видео)

В Азербайджане задержаны мошенники, промышлявшие в TikTok (видео)

Задержаны члены банды мошенников, присваивавших средства граждан под видом продажи золота в кредит.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что на основании обращений о кибермошенничествах посредством соцсетей, в частности TikTok, сотрудники МВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе очередных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кибермошенничества под предлогом продажи золота в кредит Эльвин Гасанов 1984 г.р., Логман Заидов 1988 г.р. и Джейхун Керимов 1985 г.р.

В ходе расследования был выявлен круг обманутых граждан, изобличена незаконная деятельность группы. Члены группировки присвоили деньги граждан, осуществивших онлайн денежные переводы. В своих показаниях задержанные сообщили, что таким путем нанесли материальный ущерб более 150 человек.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Кянан Бадирли 2001 г.р., который в различное время украл средства с банковских карт граждан.

Расследование в отношении задержанных продолжается.

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