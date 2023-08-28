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У Эрдогана подтвердили его визит в Россию на переговоры с Путиным (обновлено)

У Эрдогана подтвердили его визит в Россию на переговоры с Путиным (обновлено)

18:59 Партия справедливости и развития (ПСР) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что на следующей неделе он намерен посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание Daily Sabah.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке», – приводит издание слова представителя ПСР Омера Челика.

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16:58 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может 8 сентября отправиться в РФ для обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным будущего черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, президент Турции планирует совершить визит в РФ до саммита G20 в Дели, который пройдет 9-10 сентября.

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