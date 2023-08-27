При взрывах на АЗС в Румынии пострадали 57 человек, есть погибший (фото, видео)

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Число пострадавших в результате взрывов на заправке в румынской Креведии возросло до 58, из которых 39 — пожарные. Десять человек были госпитализированы с места ЧП в тяжёлом состоянии, один человек погиб, сообщил местный телеканал Digi-24.

Находящиеся в критическом состоянии пациенты в кратчайшие сроки будут отправлены в больницы Бельгии и Италии. Поддержку Бухаресту согласились оказать также Норвегия и Австрия.

«Пожар удалось локализовать, поэтому опасность распространения огня на окрестности устранена. Оперативные бригады работают над ликвидацией последних очагов. На место происшествия прибыли десять специальных пожарных машин», — добавил телеканал.

Жители близлежащих домов, расположенных в радиусе 700 метров от АЗС, эвакуированы. По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, виновникам инцидента не удастся избежать наказания.

«Кто бы ни был признан виновным, он понесёт суровость закона, независимо от того, о ком мы говорим в данный момент», — заявил политик.

