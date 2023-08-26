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Селевые потоки разрушили часть дороги в Ярдымлинском районе

Селевые потоки разрушили часть дороги в Ярдымлинском районе

Селевые потоки в результате проливных дождей в Ярдымлинском районе вывели из строя 14-24-километровый участок автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что дорожное покрытие на указанном участке пришло в полную негодность.

«На данный участок дороги были привлечены сотрудники и техника Агентства. Сотрудники Агентства непрерывно ведут работы на данной территории для устранения последствий селя», – говорится в сообщении.

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