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TƏBİB: Новый вариант COVID-19 быстро и опасно мутирует

TƏBİB: Новый вариант COVID-19 быстро и опасно мутирует

Хотя в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии нового типа коронавируса, рост числа инфицированных новым штаммом COVID-19 во многих странах в последние дни доказывает, что эта проблема все еще актуальна. По последним данным, этот вирус встречается в 110 странах мира. Рост нового штамма с огромной скоростью создает предпосылки для тревоги ВОЗ и повторного ужесточения карантинного режима.

Об этом сообщила Trend сотрудница Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Туран Ибрагимова.

«По сравнению с другими вариантами не наблюдается различий в путях передачи заболевания, клинических признаках. Однако его способность к заражению очень высока из-за его более высокой склонности к мутациям. ВОЗ оценила EQ.5 как вариант с низким риском для глобального общественного здравоохранения», – сказала она.

По словам Ибрагимовой, для тех, кто относится к группе повышенного риска, подобное заявление не должно быть основанием для игнорирования мер защиты.

«Те, кто подвергается высокому риску госпитализации, всегда должны продолжать защищать себя соответствующими мерами. Наступают осенние месяцы. Это означает, что опасность еще впереди, поскольку число случаев заражения вирусом осенью увеличивается в разы», – добавила она.

Доктор философии по медицине Аббас Багиров сказал, что мутация EG.5 имеет классические симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, сильная усталость.

«Меры по борьбе с вирусом, которые были приняты ранее, снова актуальны. Поскольку значительная часть населения вакцинирована, в организме есть определенный иммунитет. Однако следует избегать мест с большим количеством людей, необходимо использовать различные средства гигиены, защитные маски», – подчеркнул он.

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